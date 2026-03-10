大分・日出町にある“サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド”は、4月16日（木）〜12月31日（木）の期間、ポムポムプリンの30周年を記念したスペシャルイベント「POMPOMPURIN 30th Anniversary」を開催する。【写真】王冠をかぶったポムポムプリンがかわいい！ぬいぐるみなどグッズ一覧■どこを見てもポムポムプリンづくし今回開催される「POMPOMPURIN 30th Anniversary」は、“パーティー”をコンセプトに、限定メニ