伊勢崎警察署 １０日午後、伊勢崎市の市道で８歳の小学生の男の子が軽乗用車にはねられ重傷です。 警察によりますと、１０日午後２時ごろ、伊勢崎市波志江町の市道で道路を歩いて渡っていた近くに住む８歳の小学２年生の男の子が、左からきた軽乗用車にはねられました。 男の子は、前橋市内の病院に救急搬送され、骨盤を折る重傷です。 軽乗用車を運転していた７６歳の女性にけがはありませんでした。 現場は片側一車線