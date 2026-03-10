静岡県の御前崎市が、浜岡原発内に保管されている使用済み核燃料に対する税の創設を検討していることについて、鈴木知事は10日の会見で、今後の動向を見守る姿勢を示しました。 【動画】「核のごみ」とどう向き合うか...全国で進む使用済み核燃料への税創設 浜岡原発が立地する御前崎市も検討 鈴木知事は動向を見守る姿勢=静岡 データ不正問題で再稼働が見通せない中、「核のごみ」とどう向き合うのか、議論の行方が注目さ