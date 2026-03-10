4月5日よりテレ東系6局ネットほかで放送されるテレビアニメ『ダイヤのA actII』の続編『ダイヤのA actII -Second Season-』の追加キャストとして、市大三高・千丸浩二役を宮田俊哉（Kis-My-Ft2）が務めることが発表された。あわせて、PV公開第2弾が公開され、オープニングテーマはBaby Cantaが歌う「Let's Go Crazy」、エンディングテーマはSUPER★DRAGONが歌う「NUMBER」になることが発表された。【画像】青春すぎる！高校球児