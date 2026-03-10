◇オープン戦中日―ヤクルト（2026年3月10日バンテリンD）中日の新戦力サノーが、オープン戦2号にして本拠地初アーチを放った。0―5の2回無死一塁で、ヤクルト・松本健の内角寄りの直球を豪快に引っ張り、左翼スタンド中段への特大2ラン。ファンのどよめきを誘った。大リーグ通算164本塁打を誇り、中軸として期待される右打者。2月23日ロッテ戦以来となる一発で気を良くすると、続く4回1死の打席では右翼線二塁打を放