◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙いすでに準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」はチェコと対戦。打線はチェコ先発のサトリアの前に5回途中まで6安打無失点に封じられた。侍ジャパンの初安打は初回1死で佐藤輝の放った左翼線二塁打。WBC初スタメンでいきなり快音を響かせた佐