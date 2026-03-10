千葉市の特別支援学校の工事現場で、銅線ケーブルが相次いで盗まれる被害がありました。千葉県によりますと、千葉市で開校予定の特別支援学校の工事現場で9日、電気配線用の銅線ケーブルあわせて1キロメートルが盗まれる被害が見つかりました。ケーブルは6日時点では現場にありましたが、7日と8日は工事が休みで、9日朝に作業員が出勤したところケーブルがなくなっていたということです。ケーブルは100メートルずつの束で保管され