◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）チェコの先発右腕・サトリア投手（２９）が日本を相手に４回２／３を６安打無失点、３奪三振の快投を見せた。最速１２９キロの直球に１１０キロ台のチェンジアップを織り交ぜ、侍打線を翻弄（ほんろう）。４回１死二塁で森下を左邪飛に打ち取り、球数制限の６５球を超えたため降板した。今大会限りでの代表引退を明言している右腕は東京ドームの光景を目に焼き