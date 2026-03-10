◆春季教育リーグ巨人６―８ＤｅＮＡ（１０日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の山田龍聖投手（２５）が１軍昇格に向けて好投を披露した。先発で登板し、４回１安打無失点。与えた四球は１つと、６２球でテンポ良く投げ切った。「感覚的にはあまり良くなかった。その中でも真っすぐで差せたり、思ったよりもバッターの反応が良かったので、そこは自信にして次の登板までにもっと良くしていきたい」と振り返った。春季