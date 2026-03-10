今週14日土曜日はホワイトデー。何を贈ろうか迷っているという方も多いのではないでしょうか？人気の商品を山辺アナウンサーが取材してきました。 ホワイトデーのお返しにどのようなものを選ぶのか、街の人に聞いてみると… （10代）「もらった人にネックレスとか指輪とかあげますね」 （10代）「チョコレート結構好きなので、チョコレートだったら嬉しい。パッケージ大事です」 （20代）