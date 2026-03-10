福岡市は10日、市民に対し防災アプリのダウンロードを呼びかけました。 ■呼びかけ「福岡市防災アプリ、ツナガル＋（プラス）、登録お願いします。」西鉄福岡天神駅で福岡市の職員らがダウンロードを呼びかけたのは、防災アプリ「ツナガル＋」です。2016年の熊本地震で、行政が避難者の状況把握に手間取ったことを教訓に、福岡市が開発しました。2018年から運用されています。福岡市内の避難所の設備などを確認する