福岡県みやま市で10日、外国人を対象とした交通安全教室が開かれました。交通安全教室に参加したのは、みやま市の病院で働きながら介護や看護を学んでいる外国人およそ50人です。4月から自転車での違反に反則金が科される、いわゆる「青切符制度」が始まるのを前に、警察官が日本の交通ルールや標識の見方などを説明し、参加者は実際に自転車に乗ってルールを学びました。■参加者「インドネシアでは（日本のような）