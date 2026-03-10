◇春季教育リーグ阪神1―2オリックス（2026年3月10日SGL尼崎）阪神・栄枝裕貴捕手（27）が「5番・捕手」で出場し、同級生の才木浩人投手（27）とバッテリーを組んだ。昨年10月21日に行われたみやざきフェニックス・リーグのロッテ戦（都城）で、右手首に死球を受けて負傷交代した。同24日には「右尺骨骨折観血的手術」を受け、リハビリに励んできた。故障からの再起を意気込み、1軍昇格へ決意を新たにした。「藤川監督も