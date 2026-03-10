「週刊少年マガジン」にて連載中の漫画『真夜中ハートチューン』最新コミックス第12巻が3月17日に発売される。今回の発売にあわせ、アニメでオープニング主題歌を担当する、VTuber・星街すいせいとのコラボレーションイラストカードが、対象書店での購入特典として登場することが決定した。【画像】マガジン漫画家、星街すいせい描く！公開されたアー写＆新刊の書影『真夜中ハートチューン』は、声優やVTuberといった「声に関