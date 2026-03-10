◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）チェコ代表で、今大会限りで代表を引退する意向のオンジェイ・サトリア投手（29）が魂の67球で侍打線を翻ろう。4回2/3を6安打無失点で降板した。チェコのレジェンド右腕が球数制限規定いっぱいで交代を告げられる。目を潤ませながら東京ドームのスタンド見渡した。スタンドではチェコ応援団も涙ぐみながら総立ちでねぎらいの拍手を送る。その後、スタンド全