さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。3月9日（月）に放送された同番組に、前回に引き続き小籔千豊が出演。今後の芸人人生の目標について語った。【映像】小籔千豊、「M-1の準決勝に行くのが目標」と断言吉本新喜劇の座長を長く務め、『人志松本のすべらない話』でのブレイク等でも知られる小籔だが、2023