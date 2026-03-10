生徒の積立金などから2246万円あまりを横領したとして長岡市の中学校の事務職員が懲戒免職となりました。その半分以上を私的に流用しギャンブルなどに使っていたということです。「申し訳ありませんでした」懲戒免職となったのは長岡市立旭岡中学校の事務職員、伊部拓也 主任です。県教育委員会によりますと伊部主任は2022年7月から去年5月までの間に勤務する学校で生徒の積立金や教材費などからあわせておよそ2246万円を横領して