本日の日経平均株価は、トランプ発言を契機にリスクオンの買い戻しが優勢となり、前日比1519円高の5万4248円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は13社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、三井住友建設が完全子会社化目的にTOBを実施する三井住建道路 [東証Ｓ]、