この記事をまとめると ■いすゞはUDトラックスを2020年に買収している ■生産体制を見直して埼玉県上尾市で大型車を神奈川県藤沢市で中小型車を生産する ■両社の技術が合わさることにより画期的な新車が登場すると見込まれている 大手トラックメーカーの生産体制が大きく変わる 2020年にUDトラックスを買収し、アーチオン（2026年4月1日より業務開始予定の日野自動車と三菱ふそうの持株会社）と並び、日本のトラックメーカーの