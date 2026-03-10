歩道で偽物のボンボンドロップシールを販売したとして、逮捕された男性2人が不起訴処分となりました。今年1月、埼玉県内の歩道で偽物のボンボンドロップシールおよそ200枚を販売したとして先月逮捕された20代と50代の男性2人について、さいたま地検は、10日付で嫌疑不十分で不起訴としました。さいたま地検は不起訴の理由について「関係証拠の内容等を踏まえて、不起訴処分とせざるを得ないと判断した」などとしています。