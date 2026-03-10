8日（日）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のPFUブルーキャッツ石川かほくが、同日にとり野菜みそ BLUECATS ARENAで行われたSVリーグ女子第18節GAME2のNECレッドロケッツ川崎戦で、クラブ史上最多入場者数となる2259人が来場をしたことを発表した。 今シーズンのSVリーグ女子でチャンピオンシップ圏内の5位と好調を維持するPFU。第18節ではリーグ首位のNEC川崎をホーム