新型コロナ対策の助成金をだましとった罪に問われた茨城県の水戸京成百貨店の元社長の裁判で、水戸地裁は懲役4年の実刑判決を言い渡しました。この裁判は、水戸京成百貨店の元社長・斎藤貢被告が2020年から翌年にかけて元総務部長らと共謀し、従業員の休業日数を水増ししたウソの申請書を国に提出し、新型コロナ対策の雇用調整助成金あわせておよそ6億7000万円をだましとった罪に問われているものです。元総務部長はすでに懲役3年