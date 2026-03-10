◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-チェコ(10日、東京ドーム)侍ジャパン先発の郄橋宏斗投手が4回2/3を無失点と好投しました。1次ラウンド最終戦となったこの日先発した郄橋投手。初回、元巨人のマレク・フルプ選手にヒットを許したものの、後続を空振り三振で抑え無失点で立ち上がります。2回は2つの三振を奪い三者凡退に。3回は1安打浴びるも無失点とします。4回は先頭のフルプ選手に四球を