◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-チェコ(10日、東京ドーム)チェコの先発を務めるオンジェイ・サトリア投手が日本代表「侍ジャパン」を5回途中無失点に抑え、大歓声に包まれながら降板となりました。4回、1アウトから吉田正尚選手の三塁線へのボテボテのゴロが内野安打となると、続く岡本和真選手にはレフトフェンス直撃の2塁打でピンチが拡大。それでも小園海斗選手を112キロの緩いボールでピッチャー