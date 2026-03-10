◇第6回WBC1次ラウンドC組チェコー日本（2026年3月10日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で、3連敗で敗退が決まっているチェコは最終戦で日本と対戦。今大会限りで代表引退を予定しているオンジェイ・サトリア投手（29）は5回途中6安打無失点で「ラストダンス」を終えた。2023年の前回大会で大谷翔平を無安打に抑えた宝刀チェンジアップを主体に組み立て、日本打線を翻弄。走者を出