ベトナムに快勝し笑顔で引き揚げる植木（9）、高橋（5）ら女子日本代表＝パース（AP＝共同）【パース（オーストラリア）共同】サッカー女子で来年のワールドカップ（W杯）予選を兼ねたアジア・カップは10日、オーストラリアのパースなどで1次リーグC組の最終戦が行われ、既に準々決勝進出を決めていた日本は、ベトナムを4―0で下して3連勝とし、1位で突破した。15日に、勝てばW杯出場が決まる準々決勝をフィリピンと戦う。日本