インバウンド客向けに改造したスポーツカーを運行した疑いで逮捕されたブラジル国籍の男性が、不起訴になりました。ブラジル国籍の男性は、2026年1月、外国人観光客を対象にした観光ツアーで、改造した違法なスポーツカーを運行した疑いで逮捕されました。東京地検は男性について「起訴できる証拠収集に至らなかった」として、10日付けで不起訴処分としました。