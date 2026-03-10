3月10日、64歳の誕生日を迎えた松田聖子。だが2026年のバースデーは、胸の痛むものとなりそうだ。「松田さんは2025年大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』で大トリを務め、歌手別視聴率39.9％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）とトップを記録しました。2月22日には初の韓国公演を開催し、8000人を魅了しました。とくに『青い珊瑚礁』を会場の観客が大合唱するなど、大きな盛り上がりを見せていたそうです」（芸能担当記者）Xで