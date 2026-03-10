元バレーボール女子日本代表で２０１２年ロンドン五輪銅メダルの大友愛さん（４３）が、娘の秋本美空（１９＝ドレスナーＳＣ）との日々の親子交流を明かした。大友さんは１０日、東京体育館で行われた東京都スポーツ文化事業団主催の「めざせ最高到達点！アスリートから学ぶバレーボール教室」に日本バレーボール協会の川合俊一会長とともに登場。小学生の前でトークセッションを行った後、バレーボールの指導を行った。娘