石塚裕惺内野手が１０日、先制適時打を放った。「８番・三塁」で先発出場。両軍無得点の２回、２死から甲斐が左翼線二塁打で出塁すると、門脇が左前安打を放ち２死一、三塁としたところで打席には石塚。相手先発・東浜の１３８キロを右前にはじき返し、甲斐が生還した。試合前には阿部監督から約３０分間、“愛のノック”を受けていた。「お願いします！」と呼ぶ石塚に対し、阿部監督は二度三度、耳に手を当て、聞こえないポ