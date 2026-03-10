◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンの岡本和真内野手（２９）が好守で躍動した。４回１死一塁の第２打席、１２４キロの内角高め直球を左翼フェンス最上部直撃の二塁打を放った。６日の台湾戦以来、今大会２安打目となった。三塁の守備では、０―０の５回、先頭打者の三遊間へのゴロを左手を伸ばし捕球し、ジャンピングスローで一塁アウトにした。巨人時代の２１年、２２年に三塁で２年