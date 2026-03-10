◆大相撲▽春場所３日目（１０日、エディオンアリーナ大阪）西幕下５枚目・藤壮大（藤島）が、西幕下４枚目・大辻（高田川）を寄り倒して、１勝１敗とした。「立ち合いで攻め込まれたのが良くなかった。組み止めれたのが良かった」と振り返った。今場所は自己最高位で、初の幕下５枚目以内に昇進。新十両昇進を懸けた取組にも「先場所とそう変わるわけでない。変わらず取れている」と語った。今後へ向けては「圧力をかけて