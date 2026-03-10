◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンのオリックス・宮城大弥投手が、両軍無得点の５回２死から２番手でマウンドに上がった。先発の中日・高橋宏が４回２／３を無失点と好投を見せていたが、球数制限の６５球に迫る６３球を投げたところで井端監督はスイッチを決断した。宮城は８番・エスカラに対して直球勝負を選択。初球から２球連続で１５１キロのスピードボールを投げ、左飛に仕留め