日本代表ＭＦ伊東純也（ベルギー１部ゲンク）が日本時間１０日までに自身のＳＮＳを更新。３３歳の誕生日を迎えたことを報告した。伊東はインスタグラムに「３３」のナンバーバルーンや青系の風船でデコレーションされた部屋で、カジュアルな服装の伊東が祝福を受ける様子や、食事を楽しむ様子などをアップ。「いい誕生日になりました！ありがとう」とつづり、「＃家族に感謝」とハッシュタグを添えた。この投稿には「お誕生