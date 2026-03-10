ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームの1次ラウンド・プールC最終戦で日本代表「侍ジャパン」とチェコが対戦。この日で代表引退するチェコ先発のオンジェイ・サトリア投手がメジャーリーガーを擁する侍ジャパン打線に衝撃の好投を演じた。“魔球”チェンジアップで幻惑し、67球を投げ4回2/3を3奪三振6安打無失点。降板時には東京ドームは大歓声に包まれ、涙を流すチ