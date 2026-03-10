【モデルプレス＝2026/03/10】THE RAMPAGEが、2025年に開催延期を発表していた韓国公演『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜Borderless Threads〜 in SEOUL』を中止することがわかった。2026年3月10日、LDHの公式サイトにて発表された。【写真】28歳LDHイケメン「バッキバキ」衝撃の“美腹筋”◆THE RAMPAGE、韓国公演中止2025年11月22日に開催予定だった『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 “PRIMAL SPIDER” 〜Borderle