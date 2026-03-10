そろそろ春らしいエッセンスをコーデに盛り込みたい時期。爽やか見えを狙うなら、今季のトレンドカラーのひとつである「アイスブルー」が正解かも。そこで今回は【ユニクロ】から登場している「春トップス」に注目。1枚でも羽織りでも使えるトップスから、淡いブルーのアイテムをピックアップしました。今シーズンは爽やかなブルーのトップスで、ワンランク上のコーデに仕上げてみて。