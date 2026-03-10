Official髭男dismが、最新曲「Make Me Wonder」×TVアニメ『ダーウィン事変』の特別コラボミュージックビデオを公開した。ブラウン管テレビに流れるアニメ映像からはじまる本映像は、オープニング主題歌を務める「Make Me Wonder」の歌詞に重ねながら、チャーリー、ルーシーそれぞれの視点で本作のこれまでの物語を振り返ることができる映像となっている。「Make Me Wonder」は、ミュージックビデオも公開中。メンバーそれぞれの個