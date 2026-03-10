買い物帰りのエスカレーター。両手には荷物、頭の中では帰宅後やることの優先順位などを考えていたりして、前方に注意がいかなくなることも。そんな時、まさかの事態が起こったら？ 筆者の体験談をお届けします。 スーパーにて 私がよく買い物に行くスーパーは地下に食料品売り場があるため、昇り降りにはいつもエスカレーターを使用しています。その日も買い物を終え、エス