ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームの1次ラウンド・プールC最終戦で日本代表「侍ジャパン」とチェコが対戦。この日で代表引退するチェコ先発のオンジェイ・サトリア投手がメジャーリーガーを擁する侍ジャパン打線に衝撃の好投を演じた。4回まで無失点。“魔球”チェンジアップで幻惑し、凡打の山を築いた。最終戦の先発を託されたサトリアは120キロ台後半のスト