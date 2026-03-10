マカロニえんぴつが3月11日、Blu-ray/DVD『マカロニえんぴつ 10th Anniversary Live「still al dente in YOKOHAMA STADIUM」』をリリースする。同ライブ映像作品はデビュー10周年イヤーを迎えた昨年、横浜スタジアムで2DAYS開催したキャリア初のスタジアムワンマンライブを収録したものだ。そのDAY2公演より「ハッピーエンドへの期待は」のライブ映像が公開となった。完全生産限定盤は公式ファンクラブ「OKKAKE商店」限定販売。横