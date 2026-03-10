◆オープン戦ソフトバンク２―２巨人（１０日、宇部）ソフトバンク・小久保裕紀監督が、試合後に野手陣を集めて緊急ミーティングを実施した。２点を追う７回２死二、三塁、渡辺陸捕手が同点の中越え２点二塁打を放った。次打者の広瀬隆が四球で、なおも一、二塁だったが、二塁走者の渡辺が捕手からのけん制に戻りきれず憤死。試合はそのまま同点で終わった。試合後に対応した小久保監督は「（渡辺）陸がいい形でヒットを打