グラビアアイドルの七川楓(27)が10日までに自身のインスタグラムを更新。熱波師検定に合格したことを明かした。 【写真】身体作りも仕事のうち…ボディメイク大会で好成績の実績も 「ご報告本日熱波師検定A合格しました!実はサウナ大好きで多い時は週3～4でサウナ通いしてます」と資格取得を報告。汗だくでサウナを満喫するカットを添えて、「そして…4/11サウナオフ会開催なんと初めて熱波師として扇ぐお客さんが