長野市では太平洋戦争末期に旧海軍が掘ったとされる地下壕について学ぼうと地元の小学生が見学に訪れました。子どもたちが足を踏み入れたのは81年前に掘られたとされる長野市安茂里の「大本営海軍部壕」。10日は松ヶ丘小学校の5年生31人が訪れ地元有志の団体が説明を行いました。この地下壕は1945年の終戦間際、本土決戦に備え旧海軍が司令部を置くために掘ったとされています。壕はワイ字型で全長100メートルほどあるという