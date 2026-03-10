＜大相撲三月場所＞◇三日目◇10日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】序二段18歳の“モデル体型”力士まだ髷を結えない“ざんばら髪”の若手力士が土俵に登場。その端正な顔立ちと力士とは思えぬスリムで引き締まった体躯にファンが釘付けとなり「すごいイケメン力士きた」「モデルさんみたい」など驚きの声が上がり、倍近い体重の巨漢を圧倒する相撲内容に館内が沸いた。序二段七十二枚目・関（境川）が、序二段七十枚目・福