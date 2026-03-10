◇大相撲春場所3日日（2026年3月10日エディオンアリーナ大阪）横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が「令和の牛若丸」こと平幕・藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）に引き落としで敗れ、金星を配給した。痛恨の初日から3連敗となった。立ち合いから「良くないですね」。藤ノ川の右喉輪に上体を起こされ、右をのぞかせながら前進も引き落とされた。本来の圧力は影を潜め「またしっかり準備してやることが大事」と肩を落とした。白