【ジュネーブ共同】ユニークな科学研究などに贈られる「イグ・ノーベル賞」の主催者は、米国で実施してきた授賞式を今後は欧州で開催すると発表した。米政権によるビザ発給厳格化などへの懸念が念頭にあるとみられる。発表は9日付。