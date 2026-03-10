お笑いコンビ囲碁将棋とダイタクが10日、東京・代官山の蔦屋書店で著書「囲碁将棋・ダイタクのマジでこんなん読むやついねぇって〜言うな〜」（Quick Japan）の発売記念イベントに出席した。BS吉本で放送中の同名番組の公式本。囲碁将棋の文田大介（45）は「タイトル通り、テレビ放送するような内容じゃないのに、本になってめちゃくちゃうれしいです」と喜んだ。オンラインカジノ問題で昨年4月から6月まで謹慎したダイタクの吉本