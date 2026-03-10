中村鶴松さんの所属事務所と本人がコメントを発表しました。「中村鶴松についてのご報告弊社所属の中村鶴松に関する今般の件につきまして、 弁護人を通じて本日までに、東京地方検察庁が不起訴処分とした旨を確認しましたこと、ご報告申し上げます。被害店舗様には多大なご迷惑をおかけしましたが、寛大なご配慮をいただき、 先日、示談が成立し、お許しいただくことになりました。今般の件について弊社からも当人を厳しく戒め、