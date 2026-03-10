乃木坂46井上和（21）が、7月31日から3日間東京・お台場＆青海周辺エリアで開催されるTIF（TOKYO IDOL FESTIVAL）2026のチェアマンに就任したことが10日、発表された。同フェスの公式Xでは「このたび、井上和さんが三代目チェアマンとしてTIF2026を盛り上げます」と伝えられた。これまで初代チェアマンを指原莉乃、二代目チェアマンを長濱ねるが務めてきた。井上は「これまでのチェアマンのお仕事を参考にしながら、私なりにしっか